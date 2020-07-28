شكرا لمتابعة خبر عن فاكهة يمنية لذيذة يطلقون عليها فاكهة الملوك اذا تناولتها على الريق او قبل النوم ستجعلك فحل كالثور وتشبع رغبة زوجتك..كما انها تعالج 8 أمراض خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة يمنية لذيذة يطلقون عليها فاكهة الملوك اذا تناولتها على الريق او قبل النوم ستجعلك فحل كالثور وتشبع رغبة زوجتك..كما انها تعالج 8 أمراض خطيرة

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