شكرا لبحثكم عن خبر واخيرا .. تطبيق واتساب يسمح بتعدد الأجهزة في حساب واحد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بعد طول انتظار، كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" يجهّز لمستخدميه تقنية "الأجهزة المتعددة".
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني الكثير من مستخدمي واتساب، من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز، ما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم.
وبحسب موقع تايمز نيوز ناو فقد كشف أن النسخة التجريبية الجديدة من واتساب، تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة.
ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.
ولا تزال تلك التقنية متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل أندرويد.
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