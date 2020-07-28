شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يلغي الادارة الذاتية .. بيان منتظر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر سياسية مطلعة أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيصدر بيانا هاما خلال الساعات القادمة. وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" أن المجلس الانتقالي سيصدر بيانا يعلن فيه إلغاء الإدارة الذاتية. Advertisements وأضافت المصادر أن البيان سيلغي أيضا كافة الخطوات التي تلت إعلان المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية للجنوب في نهاية شهر إبريل الماضي. وأشارت المصادر إلى أن خطوة إلغاء الإدارة الذاتية تأتي ضمن التفاهمات المتفق عليها بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية في المشاورات الجارية بالعاصمة السعودية الرياض.

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