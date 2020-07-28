شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع المساعدات الغذائية الشهرية بمديرية الطلح بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 وزعت جمعية التكافل الانساني اليوم، المساعدات الغذائية الشهرية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ويستفيد منها 1036 أسرة بمديرية الطلح بمحافظة شبوة.

وثمن مدير المديرية عبدالله باعنس، الدعم الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي، والذي يساهم في تخفيف معاناة الاسر المستهدفة.

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