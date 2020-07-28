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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تعلن جاهزية مراكز العزل لاستقبال أي حالات مصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الناطق باسم اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا الدكتورة اشراق السباعي، جاهزية المحاجر ومراكز العزل في عموم المحافظات لاستقبال اي حالات اضافية مصابة بفيروس كورونا.
واستعرضت السباعي في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، الوضع الوبائي الراهن للوباء، والاجراءات والتدخلات التي نفذتها اللجنة الوطنية العليا منذ بدء الجائحة ومراحل التأسيس والاعداد لمراكز العزل في عموم المحافظات المحررة.
واشارت الى أن اللجنة عملت على تدريب وتأهيل اكثر من 566 كادرا طبيا، وقامت بتنسيق جهود المنظمات الدولية والمانحين، مثمنة جهود المشتغلين في مراكز العزل من الكوادر الطبية.
وتمنت السباعي ان لا تشهد اليمن موجة ثانية من الوباء علی الرغم من وجود بعض الحالات له في بعض المحافظات.
وكانت وزارة الصحة دشنت اليوم، الخط الساخن بإدارة التثقيف والاعلام الصحي، المكرس للتوعية والاستفسارات والاستشارات الطبية حول كوفيد19 والحميات الأخر.
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