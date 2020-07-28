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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مقتل شابين وإصابة آخر بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي بمديرية مكيراس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل شابان واصيب اخر بجروح جراء انفجار لغم ارضي زرعته مليشيات الحوثي في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.
واكدت مصادر محلية استشهاد الشابين أحمد عبدالخالق المنصري ومحمد صالح طه مقطع ، وإصابة حمدي أحمد الخضر مقطع، بجروح خطرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين قريتي بلاس وسمع بمديرية مكيراس، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
الجدير بالذكر أن المئات من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء خلال الفترة الماضية، نتيجة الالغام والعبوات التي زرعتها المليشيات الحوثية في الطرق والوديان في عدة مناطق متفرقة في محافظة البيضاء.
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