شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين اليمنيين المسافرين الى مصر... الدخول بتقرير طبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافقت السلطات المصرية على منح المواطنين اليمنيين موافقة دخول إلى مصر بتقرير طبي تأشيرة خروج وعودة.

وقال ملحق شئون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: "كثير من المواطنين كانت لديهم رغبة ملحة في هذه الخدمة والحمد لله تمت الموافقة على ذلك".

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وأوضح أن هذه الخدمة تتمثل في أن المواطن اليمني يأخذ بعد دخوله الى جمهورية مصر العربية اقامة تسجيل فورية ومجانية لمدة 6 أشهر يستطيع بعد ذلك أن يقدم على طلب تأشيرة خروج وعودة فيسافر الى اي دولة اخرى ثم يعود الى مصر قبل إنتهاء مدة صلاحية التأشيرة.

وأشار إلى أن "مدة صلاحية التأشيرة المتبقية من فترة اقامة التسجيل وهي مدة الـ(?) أشهر".

وفي 20 يوليو الجاري، جرت مباحثات بين اليمن ومصر يأتي بشأن ملف المغتربين والمهاجرين.

وتعد مصر أكثر رابع دولة من حيث هجرة اليمنيين، ويتواجد فيها حوالي مليون يمني يعيشون على أرضها وفقًا لتصريحات وزير شؤون المغتربين علوي بافقيه