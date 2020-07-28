شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس هادي يبشر بتنفيذ اتفاق الرياض .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد موقع "الخليج 365" تغريدات لمستشار الرئيس هادي، الأستاذ عبدالملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق، أكد فيها على قرب انفراجة أزمة الشرعية مع الانتقالي عبر تطبيق اتفاق الرياض المبرم بينهما.

فيما يلي نص التغريدات



1-جديدة ستبدأ في اليمن ، تحتاج الى صدق النية ومصداقية العمل .

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اليمن بحاجة الى تعاون كل أبنائه ، من أجل تجاوز المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات وتحقيق الامن و الاستقرار في المناطق المحررة، وتوحيد الجهود من أجل استعادة الدولة والسلام.

2- ‏الشراكة بين الاحزاب والمكونات السياسية في اليمن، بما ذلك المجلس الانتقالي الذي سيبدأ بالتشاور في تشكيل الحكومة، وصولا الى تشكيلها والمشاركة فيها وعملها سيعزز عمل الشرعية ويوحد جهودها ويعيد تقديمها للعالم بما يخدم مسيرة استعادة الدولة ويتناسب مع حجم التضحيات التي قدمت.

3- ‏الحرص الذي أبداه الرئيس هادي رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب وتوحيد القوى الداعمة للشرعية والتحرير واستعادة الدولة والتعاون الذي أبداه الجميع وجهود ودعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يجب ان تكون ثمرته المرجوة، مرحلة جديدة من التعاون ومغادرة اساليب الماضي.

‏4- تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة فاعلة، سيخلق مرحلة جديدة من الشراكة والثقة والفعالية في مختلف المجالات بين الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تتناسب مع حجم التضحيات المشتركة التي قدمت وتحقق الأهداف المرسومة، وتبني مستقبل واعد.