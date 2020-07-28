شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور لها... بيان من زوجة سلطان عمان إلى أبناء السلطنة والمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة الأنباء العمانية بيانا من زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق بن سعيد.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية بحسابها الرسمي على "تويتر" وجهت زوجة السلطان تهنئة إلى أبناء عمان والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى.

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السّيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم – حفظها الله ورعاها– تتفضل فتوجه التهنئة والتبريكات إلى أبناء عُمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ

​وجاء في البيان: "تفضلت السيدة الجليلة حرم جلال السلطان المعظم فوجهت الى ابناءعمان الاوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443".

وتابع البيان: "داعية الله تعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات".

وأشار البيان إلى أن زوجة السلطان بعثت برقيات إلى زوجات الملوك وقادةالدول الشقيقة والصديقة وعدد من الشخصيات الدولية بهذه المناسبة.

وجاء في البيان: "ضمنتها (البرقيات) خالص تهانيها وصادق تمنياتها لهن بموفور الصحة والهناء والعمر المديد".