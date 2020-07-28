شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي هدية زعيم كوريا الشمالية لكبار ضباطه في ذكرى انتهاء الحرب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، كبار الضباط " مسدسات " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والستين، للهدنة بين الكوريتين والتي انهت الحرب الكورية. وظهر كيم وحوله الضباط في مجموعة من الصور، حاملين الهدايا التذكارية من الزعيم الكوري. Advertisements فيما احتفلت كوريا الجنوبية، وسط التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي فرضها تفشي وباء كورونا. يذكر أن الهدنة التي تم عقدها في 27 يوليو 1953 ، قد أنهت حربا بين الكوريتين استمرت 3 سنوات، أزهقت حياة الملايين، كان سبب اندلاعها غزو كوريا الشمالية المدعومة من الصين وروسيا، جارتها الجنوبية التي كانت تحظى بدعم من الولايات المتحدة.

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