شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : زوجة سلطان عمان توجه بيان عاجل وهام إلى أبناء السلطنة والمقيمين في أول ظهور له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة الأنباء العمانية بيانا من زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق بن سعيد.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية بحسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر وجهت زوجة السلطان تهنئة إلى أبناء عمان والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى.

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​وجاء في البيان: تفضلت السيدة الجليلة حرم جلال السلطان المعظم فوجهت التهنئة والتبريكات إلى أبناء عمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443.

وتابع البيان: داعية الله تعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وأشار البيان إلى أن زوجة السلطان بعثت برقيات إلى زوجات الملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الشخصيات الدولية بهذه المناسبة.

وجاء في البيان: ضمنتها (البرقيات) خالص تهانيها وصادق تمنياتها لهن بموفور الصحة والهناء والعمر المديد.