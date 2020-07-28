شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للأرصاد الجوي : يوجة تحذير هام لليمنيين من أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالصواعق الرعدية خلال الساعات القادمة..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحذيره من أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالصواعق الرعدية على السواحل والمرتفعات الجبلية.

و توقع في نشرته التحذيرية، بهطول المزيد من الامطار متفاوتة الشدة، و التي قد تكون غزارتها شديدة جدا، يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية و تدفق السيول في الشعاب و الوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً و حتى محافظتي تعز و لحج جنوباُ.

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و تشمل السواحل الغربية لمحافظتي الحديدة و تعز و المناطق الداخلية المحاذية لها، و تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، البيضاء)، و صحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت) و أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

و حذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية و التي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل.

ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية و الانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة و الضباب، و الانزلاقات الطينية، خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية، و ضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة و العواصف الرعدية أثناء و بعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم و ممتلكاتهم.

وهطلت أمطار رعدية خلال الساعات الماضية، اذ بلغت كما سجلته محطة السدة بإب14.7 ملم، و محطة الكدن بالحديدة 23.6 ملم، ومحطة صرفيت بالمهرة 1.4 ملم، و محطة سيئون بوادي حضرموت 5.6 ملم، إضافة إلى أمطار رعدية غزيرة هطلت خارج نطاق بعض محطات الرصد الجوي.