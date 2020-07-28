شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الأممي .. يعلن عن إتفاق مبدئي لصرف رواتب موظفي الدولة في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عن إتفاق مبدئي لصرف رواتب موظفي الدولة.

وقال في احاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هناك اتفاق مبدئي على صرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء حسب كشوفات 2014، وذلك من إيرادات موانئ الحديدة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو)

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

Advertisements

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

‏وأكد على أنه يجب على الأطراف(الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثي) التوافق حول آلية لصرف إيرادات ميناء ‎الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقا لالتزاماتهم في ‎ستوكهولم.

وشدد على حق موظفي الخدمة المدنية في تسلم كامل رواتبهم في موعدها وسنستمر في مناقشة المقترحات مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف الحيوي والهام.

وأشار إلى أنه يسعى الى هدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى.

وعبر عن سروره بانخفاض مستوى النشاط العسكري في الجنوب في الأسابيع الأخيرة بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة في ‎أبين، إلا أن التوتر مستمر حول مؤسسات الدولة في ‎عدن.

ٔورحب بجهود الحكومة اليمنية المعترف بها، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتواصلة لإعادة تنشيط تنفيذ ‎اتفاق الرياض ودور الوساطة الذي تقوم به ‎السعودية.

ونوه بإن ‎الإعلان المشترك مهمة للطرفين وللشعب اليمني على حد سواء وقد أثارت جدلا واسعا في أوساط المجتمع المدني وبين شخصيات أخرى.

وذكر بان الحوثيين في بداية هذا الشهر، أكدوا كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة صافر. إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق.

‏وقال إن الأمم المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على الطريق نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا. إلا أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف لاستكمال هذه المفاوضات بنجاح.

وتتواصل المفاوضات بين الحكومة والانتقالي في الرياض والذي من المتوقع الاعلان عن اتفاق نهائي لتشكيل حكومة جديدة والغاء ما يسمى الإدارة الذاتية، قبل عيد الأضحى.