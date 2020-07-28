شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الأممي .. يعلن عن إتفاق مبدئي لصرف رواتب موظفي الدولة في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عن إتفاق مبدئي لصرف رواتب موظفي الدولة.
وقال في احاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هناك اتفاق مبدئي على صرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء حسب كشوفات 2014، وذلك من إيرادات موانئ الحديدة.
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وأكد على أنه يجب على الأطراف(الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثي) التوافق حول آلية لصرف إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقا لالتزاماتهم في ستوكهولم.
وشدد على حق موظفي الخدمة المدنية في تسلم كامل رواتبهم في موعدها وسنستمر في مناقشة المقترحات مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف الحيوي والهام.
وأشار إلى أنه يسعى الى هدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى.
وعبر عن سروره بانخفاض مستوى النشاط العسكري في الجنوب في الأسابيع الأخيرة بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة في أبين، إلا أن التوتر مستمر حول مؤسسات الدولة في عدن.
ٔورحب بجهود الحكومة اليمنية المعترف بها، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتواصلة لإعادة تنشيط تنفيذ اتفاق الرياض ودور الوساطة الذي تقوم به السعودية.
ونوه بإن الإعلان المشترك مهمة للطرفين وللشعب اليمني على حد سواء وقد أثارت جدلا واسعا في أوساط المجتمع المدني وبين شخصيات أخرى.
وذكر بان الحوثيين في بداية هذا الشهر، أكدوا كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة صافر. إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق.
وقال إن الأمم المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على الطريق نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا. إلا أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف لاستكمال هذه المفاوضات بنجاح.
وتتواصل المفاوضات بين الحكومة والانتقالي في الرياض والذي من المتوقع الاعلان عن اتفاق نهائي لتشكيل حكومة جديدة والغاء ما يسمى الإدارة الذاتية، قبل عيد الأضحى.
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