شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين قبائل عبيده وقوات الأمن الخاصة في مأرب .. ومصادر تكشف الأسباب وتتحدث عن احتراق 6 قاطرات نفط كحصيلة اولية (صور وتقاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية امس الاثنين ، بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي قبائل عبيده وقوات الأمن الخاصة في منطقة الرويك بمحافظة مأرب شرقي اليمن . وأكدت المصادر إحتراق 6 قاطرات نفطية ، جراء الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطه ومازالت مستمرة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها Advertisements شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات بين ال سمره عبيده وقوات الرئيس هادي في الرويك بسبب عدم الوفاء بالوعود المقطوعة لهم من قبل عبدالجبار العرادة بالافراج عن ابنهم المعتقل دون سبب لاكثر من شهرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين قبائل عبيده وقوات الأمن الخاصة في مأرب .. ومصادر تكشف الأسباب وتتحدث عن احتراق 6 قاطرات نفط كحصيلة اولية (صور وتقاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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