شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن قرارات جمهورية خلال الساعات القادمة لتنفيذ اول اتفاق في مفاوضات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس هادي سيصدر خلال الساعات القادمة قرارات جمهورية تقضي بتنفيذ اول تفاهمات الرياض. وحسب المصادر ان القرارات التي ستصدر بتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا لامنها.. مؤكدا أن القرارات ستصدر الليلة او الغد. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها Advertisements شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واشارت المصادر ان الانتقالي قدم اسماء مرشيحيه لمنصب محافظ ومدير امن عدن . وبشان الحكومة وتشكيلها فقد اشارت المصادر ان معين عبدالملك سيكلف بتشكيل الحكومة المناصفة وسيتم التشاور والتوافق على اسماءها عقب اجازة عيد الاضحى المبارك. ولفتت ان 6 حقائب وزارية ستكون من نصيب الانتقالي، واثنثان للرئيس هادي واربعة اخرى لشخصيات جنوبية يتم التشاور مع الانتقالي بشأنها، بمجموع 12 حقيبة وزارية للجنوب.

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