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عدن - ياسمين التهامي - جريمة بشعة : مسلح حوثي يعدم مواطن امام اولاده وسط صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مواطن أمام أولاده برصاص مسلح حوثي في محطة شركة النفط للمشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي, إن مسلحا حوثيا يرتدي زي أفراد ’’النجدة‘‘ ويتبع القيادي ’’أبو آلاء‘‘ أقدم، الأحد، على إطلاق الرصاص الحي على المواطن سليم يحيى سريع بمحطة شركة النفط بشارع الستين ما أدى إلى وفاته على الفور. وأكد المصدر, الجريمة وقعت إثر مطالبة المواطن سريع لأفراد النجدة بالاسراع وتسهيل تعبئة سيارات المواطنين للمشتقات النفطية وعدم التلاعب بهم واجبارهم على الانتظار لايام طويلة في طوابير لا تنتهي. وأثارت الجريمة حالة استياء وسخط واسعين بين المواطنين وسط مطالبات بإحالة الجاني للمحاكمة لينال جزاءه الرادع.ِ وتشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي أزمة خانقة في المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي بالتزامن مع انتعاش السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية بأسعار مرتفعة. مواطن أمام أولاده برصاص مسلح حوثي في محطة شركة النفط للمشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي, إن مسلحا حوثيا يرتدي زي أفراد ’’النجدة‘‘ ويتبع القيادي ’’أبو آلاء‘‘ أقدم، الأحد، على إطلاق الرصاص الحي على المواطن سليم يحيى سريع بمحطة شركة النفط بشارع الستين ما أدى إلى وفاته على الفور. وأكد المصدر, الجريمة وقعت إثر مطالبة المواطن سريع لأفراد النجدة بالاسراع وتسهيل تعبئة سيارات المواطنين للمشتقات النفطية وعدم التلاعب بهم واجبارهم على الانتظار لايام طويلة في طوابير لا تنتهي. وأثارت الجريمة حالة استياء وسخط واسعين بين المواطنين وسط مطالبات بإحالة الجاني للمحاكمة لينال جزاءه الرادع.ِ وتشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي أزمة خانقة في المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي بالتزامن مع انتعاش السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية بأسعار مرتفعة.

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