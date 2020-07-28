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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي قيادات عسكرية وامنية وسياسية في الانتقالي تقر بالالتزام المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس في الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت قيادات عسكرية وسياسية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الاثنين الموافق 27 يوليو 2020م ، عن الالتزام المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس الانتقالي في العاصمة ت قيادات عسكرية وسياسية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الاثنين الموافق 27 يوليو 2020م ، عن الالتزام المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض. جاء ذلك في اجتماع ترأسه اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس مايسمى الجمعية الوطنية، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، صباح اليوم. وضم الاجتماع والذي عقد في مقر مايسمى الجمعية الوطنية قيادة المحاور والقطاعات العسكرية في أبين والضالع وطور الباحة، وقيادات القطاعات البحرية والجوية والدفاع الجوي العسكرية الجنوبية والمقاومة، وقيادات الأمن في عدن، وأبين، ولحج والضالع. وفي الاجتماع، أقر المجتمعون، تأييدهم المطلق لاتفاق الرياض ووقوفهم إلى جانب قيادة المجلس الانتقالي وقيادة قوات التحالف العربي ضد المشاريع المضادة، والتزامهم المطلق بأي اتفاق يتم توقيعه من قبل وفد المجلس في الرياض من دون شروط أو قيود. وكانت مصادر حكومية ومن الانتقالي الجنوبي قد اكدت التوصل الى اتفاق في الرياض بين الانتقالي والشرعية .

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