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عدن - ياسمين التهامي - هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط اليمنية بمطار جدة ... لهذا السبب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية اضطراريا بمطار جدة. وأضافت المصادر أن خللا فنيا ، طرا عقب إقلاعها من مطار القاهرة الدولي متجهة الى مطار عدن. وأشارت المصادر إلى أن 156 مسافرا كانوا على متن الطائرة. ودشنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس 16 يوليو أولى رحلاتها التجارية رسميا من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة، عقب توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية اضطراريا بمطار جدة. وأضافت المصادر أن خللا فنيا ، طرا عقب إقلاعها من مطار القاهرة الدولي متجهة الى مطار عدن. وأشارت المصادر إلى أن 156 مسافرا كانوا على متن الطائرة. ودشنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس 16 يوليو أولى رحلاتها التجارية رسميا من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة، عقب توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا

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