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عدن - ياسمين التهامي - السيسي يطمئن المصريين بخصوص سد النهضة .. وهكذا علق على اللجوء لحل عسكري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام بعدم الحديث عن حل عسكري لأزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا. وقال الرئيس المصري خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بمدينة “الروبيكى”: “اطمئن المصريين بخصوص سد النهضة”، مشيرا إلى أنه من حق إثيوبيا توليد الكهرباء من “سد النهضة” لكن دون تاثير على حصة مصر من المياه. وأضاف السيسي أنه لا داعي لاستخدام لغة التهديد، مشيرا إلى أن التفاوض حول سد النهضة معركة ستطول ، بحسب موقع روسيا اليوم . وقال السيسي في كلمته: “إننا من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئنا”، مشيرا إلى أن “الأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على ذلك، وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين”. الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام بعدم الحديث عن حل عسكري لأزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا. وقال الرئيس المصري خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بمدينة “الروبيكى”: “اطمئن المصريين بخصوص سد النهضة”، مشيرا إلى أنه من حق إثيوبيا توليد الكهرباء من “سد النهضة” لكن دون تاثير على حصة مصر من المياه. وأضاف السيسي أنه لا داعي لاستخدام لغة التهديد، مشيرا إلى أن التفاوض حول سد النهضة معركة ستطول ، بحسب موقع روسيا اليوم . وقال السيسي في كلمته: “إننا من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئنا”، مشيرا إلى أن “الأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على ذلك، وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين”.

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