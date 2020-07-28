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عدن - ياسمين التهامي - تطورات جديدة في فضيحة مشاهير الكويت.. الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم التحفظ عليه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير في الكويت أن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، “لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات” . عمليات غسل في قطاعات أخرى ووفقا لـ “القبس” الكويتية، أضافت المصادر: تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ (عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين)، ما يثير الشكوك حول عمليات غسل في قطاعات أخرى غير مصرفية لم يتم الإخطار عنها. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم إحالة عدد جديد من المشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطاراً، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط. تجارة الخمور والمخدرات وأوضحت أن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعاً لنشر غسيلها، مستغلة ضعف القرار لدى بعض الجهات. وأضافت أن تقاعس «وحدة التحريات» أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من ٤ سنوات، ما أدى إلى اهتزاز سمعة الكويت عالمياً. مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير في الكويت أن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، “لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات” . عمليات غسل في قطاعات أخرى ووفقا لـ “القبس” الكويتية، أضافت المصادر: تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ (عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين)، ما يثير الشكوك حول عمليات غسل في قطاعات أخرى غير مصرفية لم يتم الإخطار عنها. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم إحالة عدد جديد من المشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطاراً، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط. تجارة الخمور والمخدرات وأوضحت أن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعاً لنشر غسيلها، مستغلة ضعف القرار لدى بعض الجهات. وأضافت أن تقاعس «وحدة التحريات» أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من ٤ سنوات، ما أدى إلى اهتزاز سمعة الكويت عالمياً.

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