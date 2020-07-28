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عدن - ياسمين التهامي - أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الفنانة الإماراتية أحلام على منشور لشركة “بوتيكات”، المتهمة في قضية غسيل الأموال بجانب 10 من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت. وقالت أحلام في منشور لها على “إنستغرام”، إنها لم تلمس أي معاملات غير قانونية خلال تعاملها مع شركة “بوتيكات”، مضيفة: “قانون الحياة هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ‏وأنا شغلي معاهم واضح وأحترمه وأحترم هذه الشركة الكبيرة اللي أسست اسم كبير نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية”. وأضافت: “هم بكل أمانة محترمين وواضحين ولا عمري لمست منهم أي شيء مش قانوني لا سمح الله وقلبي معاهم لأني أحسبهم أهلي وبيتي وموقفي ثابت اليوم وكل يوم نعلن عن أشياء جديدة وراقية مع بوتيكات أتمنى من كل قلبي إن ربي يحميهم ويرجع الحق لأصحابه وبلادي الكويت بلد أبوي صباح الله يحميه ويرجعه سالم وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب أتمنى لهم السلامة”. الفنانة الإماراتية أحلام على منشور لشركة “بوتيكات”، المتهمة في قضية غسيل الأموال بجانب 10 من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت. وقالت أحلام في منشور لها على “إنستغرام”، إنها لم تلمس أي معاملات غير قانونية خلال تعاملها مع شركة “بوتيكات”، مضيفة: “قانون الحياة هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ‏وأنا شغلي معاهم واضح وأحترمه وأحترم هذه الشركة الكبيرة اللي أسست اسم كبير نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية”. وأضافت: “هم بكل أمانة محترمين وواضحين ولا عمري لمست منهم أي شيء مش قانوني لا سمح الله وقلبي معاهم لأني أحسبهم أهلي وبيتي وموقفي ثابت اليوم وكل يوم نعلن عن أشياء جديدة وراقية مع بوتيكات أتمنى من كل قلبي إن ربي يحميهم ويرجع الحق لأصحابه وبلادي الكويت بلد أبوي صباح الله يحميه ويرجعه سالم وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب أتمنى لهم السلامة”.

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