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عدن - ياسمين التهامي - اشتباكات عنيفة بين قبائل عبيده وقوات الأمن الخاصة في مأرب .. ومصادر تكشف الأسباب وتتحدث عن احتراق 6 قاطرات نفط كحصيلة اوليه ( صور وتقاصيل)

أفادت مصادر محلية امس الاثنين بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي قبائل عبيده وقوات الأمن الخاصة في منطقة الرويك بمحافظة مأرب شرقي اليمن . وأكدت المصادر إحتراق 6 قاطرات نفطية جراء الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطه ومازالت مستمره حتى لحظة كتابة الخبر . وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات بين ال سمره عبيده وقوات الرئيس هادي في الرويك بسبب عدم الوفاء بالوعود المقطوعة لهم من قبل عبدالجبار العرادة بالافراج عن ابنهم المعتقل دون سبب لاكثر من شهرين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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