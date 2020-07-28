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عدن - ياسمين التهامي - اشتباكات عنيفة بين قبائل عبيده وقوات الأمن الخاصة في مأرب .. ومصادر تكشف الأسباب وتتحدث عن احتراق 6 قاطرات نفط كحصيلة اوليه ( صور وتقاصيل)
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جديد اب برس
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