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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:المغتربين اليمنيين يثيرون اعجاب الملك سلمان وكل حكام الخليج بعمل بطولي نادر لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا فعل اليمنيين في السعودية ( صورة مؤثرة )

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