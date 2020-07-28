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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الكبسة ولا السلتة ولا العصيدة:سعوديين وخليجيين وعراقيين يتهافتون على وجبة يمنية شهيرة لأنها تقوي رغبتهم الجنسية وتخلصهم من 6 أمراض خطيرة

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