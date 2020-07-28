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معين عبدالملك يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

معين عبدالملك يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي

متابعات_ الخليج 365

اجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتصالا هاتفيا بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

 

 

وأعرب رئيس الوزراء، خلال المكالمة الهاتفية، عن امنياته لأمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد بموفور الصحة والسلامة وان يمن الله عليه بالشفاء التام وان يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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وطمأن سمو الشيخ صباح خالد، أخيه الدكتور معين عبدالملك، على صحة أمير دولة الكويت الذي يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الامريكية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الوزراء على ما ابداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا له موفور الصحة وللشعب اليمني الاستقرار والسلام.

وتبادل رئيس الوزراء مع نظيره الكويتي التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

 

 

كما جرى استعرض تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الأممية لتحقيق السلام والدور التاريخي المتميز والمستمر للكويت في دعم الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، وكذا النجاح الذي حققته المملكة العربية الشقيقة للدفع قدما بتنفيذ اتفاق الرياض، إضافة الى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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