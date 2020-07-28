شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هااام من البنك المركزي اليمني بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني، توجيهات صارمة للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة، للتعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال كعملة قانونية ملزمة ووسيلة للدفع والتداول بها

البنك المركزي في تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، العمل بما جاء في تعميمه قبل نحو شهر بشأن التعامل بالعملة الورقية فئة 200 ريال، منوهاً “باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك”.

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وأشار إلى تلقيه عدة شكاوي خلال الفترة الماضية حول رفض بعض الجهات التعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال، في مخالفة واضحة لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م”.

وكانت بعض شركات الصرافة في العاصمة عدن، قد رفضت التدوال بالعملة الورقية فئة 200 ريال قبل اسابيع من الان ما أضطر بعض السكان إلى الاحتجاج أمام الشركات الرافضة