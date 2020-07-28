مؤسسة الكهرباء تحذر المواطنين في الحديدة وصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذرت المؤسسة العامة للكهرباء المواطنين من الاقتراب من خطوط النقل ” باجل ـ ذمار ـ حزيز بالعاصمة صنعاء”.

وأوضح مصدر مسؤول بالمؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرق المؤسسة ستقوم بتشغيل خطوط النقل 33 – 132 ك . ف ” باجل ـ ذمار – حزيز”، وتغذيتها بالتيار الكهربائي ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الاقتراب من خطوط النقل المذكورة حفاظاً على سلامتهم وإخلاءً للمسئولية القانونية.

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