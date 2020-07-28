مصدر حكومي يسرب مسودة الية تنفيذ اتفاق الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر حكومي اليوم عن بنود اتفاق جديد بين الحكومة والشرعية اليمني . الاتفاق وبحسب المصدر يتضمن اعلان الانتقالي التخلي عن الادارة الذاتية ، وماترتب عليها . كما ويتضمن مقترح بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن وبدء سحب الاسلحة بإشراف سعودي . Advertisements اضافه الى تكليف رئيس الحكومة بالتشاور مع المكونات لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوم . المقترح الجديد تضمن عدم اعلان الحكومة الا بعد الانتهاء من تنفيذ كافة البنود العسكرية في عدن ، وعودة الامور الى سابق عهدها في سقطرى . كنا وينص المقترح على اعطاء الانتقالي 4 حقائب وزارية ، فيما يتم توزيع باقي الحقائب غير السيادية على بقية المكونات السياسية

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