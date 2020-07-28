مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في اشتباكات قبلية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

الخليج 365 ـ حضرموت

قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء 28 يوليو/ تموز 2020م، في اشتباكات مسلحة قبلية بمنطقة الخشعة بوادي حضرموت، (شرقي اليمن)، وسط انفلات أمني تشهده المحافظة.

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وأكد مصدر محلي أن خلافات قبلية نشبت بين قبيلتي آل بدر النهدي وآل بهيان، على أرض في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، تطورت ظهر اليوم إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين.

وتسببت المواجهات بمقتل شخصين شقيقين من آل بدر هما (طلال، ومنصر) فيما أصيب ثلاثة آخرون من آل بهيان بإصابات وصفت بالمتوسطة