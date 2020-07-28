شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يطالب جميع الأطراف في اليمن بحماية المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جميع الأطراف في #اليمن بحماية المدنيين.



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وأكد غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن، اليوم، أن لجنة الانتشار في #الحديدة لا تعمل بشكل صحيح.

وتابع: هناك بعض الصدامات المستمرة بين الانتقالي والحكومة في الجنوب وهذا أمر يقلقنا ولكن مستوى العنف في المحافظات الجنوبية انخفض خلال الأيام القادمة.

وأضاف: يجب التوصل إلى حلول جذرية من أجل انهاء الحرب في اليمن ومنع استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية