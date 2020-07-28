- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. مليشيا الحوثي تنهب معدات وحدة صحية في صهبان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
الخليج 365 ـ إب
أقدمت مليشيا الحوثي على نهب معدات وحدة صحية قيمتها عشرات آلاف الدولارات، في محافظة إب، (وسط البلاد).
ووفق مصدر محلي، أقدم مدير مكتب الصحة بمديرية السياني، المعيَّن من الحوثيين، على نهب معدات طبية وأثاث قدمتها إحدى المنظمات المانحة للوحدة الصحية في منطقة "محطب" في عزلة صهبان.
وذكرت مصادر طبية، أفادت أن قيمة المعدات الطبية المصادرة تُقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، حيث تشمل أجهزة طبية من بينها جهاز تلفزيون (سونار) وأجهزة مختبر ومنظومة طاقة شمسة متكاملة.
ويستفيد من الخدمات الطبية التي تقدمها الوحدة الصحية الآلاف من أبناء المنطقة
كانت هذه تفاصيل خبر إب.. مليشيا الحوثي تنهب معدات وحدة صحية في صهبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.