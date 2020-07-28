- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في غمر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية غمر الحدودية تعرضت، اليوم الثلاثاء، 28/تموز/2020، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي
كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في غمر بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.