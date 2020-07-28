شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في غمر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية غمر الحدودية تعرضت، اليوم الثلاثاء، 28/تموز/2020، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي

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