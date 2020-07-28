"المشتركة" ترد على قصف حوثي شرقي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الحديدة ردت القوات المشتركة، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، على نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها صوب المناطق السكنية في كيلو 16 وشارع الخمسين بشكل هستيري ودون أي اعتبار إنساني للمواطنين. وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة حددت مصدر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها بضربات مركزة وتمكنت من إخمادها. وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري باستهداف المناطق السكنية في مدينة الحديدة، يأتي ذلك ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في ظل صمت المجتمع الدولي

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