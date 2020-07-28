شكرا لقرائتكم خبر عن هل سينفجر سد مأرب!!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات بانهيار سد مارب وتعرض مناطق واسعة للغرق جراء الانهيار ،وقامت سلطات مارب بفتح قنوات تصريف المياه بمقدار ٩٠سم لتخفيف الضغط على حاجز السد .

وكشف ‏مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة ‎مأرب المهندس سيف الولص إن كميات المياه التي وصلت إلى سد ‎ مأرب حتى الآن تبشر بموسم وفير على المزارعين هذا العام، وستشكل رافدا كبيرا للقطاع الزراعي في المحافظة.



‏وأكد الولص أن المياه الواصلة إلى سد ‎مأرب تشكل 43% من سعة البحيرة القصوى البالغة 660 مليون متر مكعب، حيث تبلغ كمية المياه التي وصلت السد حتى الآن 285 مليون متر مكعب، وهو مايشكل 71% من سعة السد قبل الوصول إلى مرحلة الفيض المقدرة بـ400 مليون متر مكعب.

وفي هذا السياق تستضيف" الدكتور إبراهيم الكبسي لمناقشة ملف سد مارب.

*ما هي مواصفات سد مأرب الحديث ؟

-هو سد متوسط الحجم* يبلغ طول حاجز السد حوالي 763 مترا وعمق أو ارتفاع السد حوالي 38 مترا ومساحة بحيرة السد حوالي 30 كيلومتر مربع وقد تزيد بإعتبارها مفتوحة من جهة الغرب والسدود العالية* هي التي يزيد ارتفاعها أو عمقها عن 90 مترا، حيث أن هناك سدود كبيرة في العالم يزيد ارتفاعها عن 150 مترا مثل سد الممرات الثلاث في الصين والذي يصل ارتفاعه إلى 183 مترا.

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*كم سعة السد الإجمالية؟*

-تبلغ سعة السد الإجمالية* حوالي 392 مليون متر مكعب. ويمكن حساب سعة السد الإجمالية بهذه المعادلة:

*763×38×30,000×0.45= 391,419,000 متر مكعب.*

*ماهي المناطق التي يتغذى منها سد مأرب من سيوله

-المناطق التي تغذي بحيرة سد مأرب بشكل رئيسي هي مديريات غرب محافظة مأرب وشرق وجنوب شرق محافظة صنعاء وشرق محافظة ذمار وشمال شرق محافظة البيضاء. وغير صحيح الإعتقاد أن سيول مدينة صنعاء تذهب إلى سد مأرب، حيث أنها في الواقع تنتهي إلى مديرية المطمة جنوب غرب محافظة الجوف.

*كم تبلغ سعة بحيرة السد حاليا؟*

-بلغت كمية المياه التي يجتزها سد مأرب حتى يوم 23 يوليو حوالي 280 مليون متر مكعب وهو ما يعادل حوالي 71% من سعة السد الإجمالية.

*هل تعتبر هذه الكمية خطيرة على حاجز سد مأرب؟

-سد مأرب من السدود الغير مسورة بمعنى أنه ليس لديه حواجز اسمنتية تحيط به من جميع الجوانب وكذلك لا تغطي قاعته قاعدة اسمنتية كما أن بحيرته مفتوحة من الجانب الغربي ولا يوجد فيه حواجز تمنع أو تتحكم في كمية السيول الداخلة له . لذلك يمكنه في حال توافرت صيانة دائمة لحاجزه الرئيسي وسواتره الجانبية أن يستوعب كميات تصل إلى 90 وربما 95% من سعته الإجمالية دون حدوث أي أضرار لأن البحيرة يمكنها أن تستوعب هذه الكميات بإعتبارها قابلة للتمدد من أطرافها الخلفية الغربية ويفضل فتح القنوات التصريفية نحو الوادي لري الأراضي الزراعية بصورة دائمة خلال موسم الخريف بإعتبار أن السد لا يملك حواجز تتحكم بكمية السيول الداخلة إليه وهذا هو الحاصل منذ فترة بحسب افادة الأخوة في ادارة السدهل سينفجر سد مأرب!!؟