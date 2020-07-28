شكرا لقرائتكم خبر عن طيار يمني استطاع بهذه الحيلة الذكية انقاذ 156 راكباً من الموت في سماء جدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خلف كواليس حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي كادت أن تودي بحياة العشرات يكمن الكابتن طيار "محمد مقبل القطيبي " الذي تمكن يوم امس من الهبوط الإضطراري بأعجوبه .
وكانت قد تعرضت طائرة الخطوط الجوية اليمنية لخلل فني عقب ساعة من مغادرتها مطار عدن الدولي وهي في طريقها الى مطار القاهرة الدولي.
وبعد أوقات عصيبة عاشها طاقم الطائرة والركاب تمكن " القطيبي من الهبوط الاضطراري بسلامة في مطار " جدة " فأنقذ حياة 156 راكب
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