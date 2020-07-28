شكرا لقرائتكم خبر عن طيار يمني استطاع بهذه الحيلة الذكية انقاذ 156 راكباً من الموت في سماء جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلف كواليس حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي كادت أن تودي بحياة العشرات يكمن الكابتن طيار "محمد مقبل القطيبي " الذي تمكن يوم امس من الهبوط الإضطراري بأعجوبه .

وكانت قد تعرضت طائرة الخطوط الجوية اليمنية لخلل فني عقب ساعة من مغادرتها مطار عدن الدولي وهي في طريقها الى مطار القاهرة الدولي.

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وبعد أوقات عصيبة عاشها طاقم الطائرة والركاب تمكن " القطيبي من الهبوط الاضطراري بسلامة في مطار " جدة " فأنقذ حياة 156 راكب