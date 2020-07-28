شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من إثيوبيا على احتمالية وقوع حرب عسكرية مع مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيغينو أرغاو، اليوم الثلاثاء، أن نشوب نزاع عسكري بين إثيوبيا ومصر بسبب الخلافات حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير أمر غير واقعي.

وقال أرغاو، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية ردا على سؤال حول احتمال حدوث نزاع عسكري حقيقي في المنطقة بسبب التوتر في مفاوضات سد النهضة، قال :”لا. جوابي لا”.

وأوضح الدبلوماسي الإثيوبي: “الآن هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، واعتقد أن جميع المشاكل ستحل قريبا جدا. سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس سببا في الصراع. السد منشأة ثمينة للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع”.