شكرا لبحثكم عن خبر مطابع الكتاب : تدق ناقوس خطر انعدام الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / نبيل الجنيد

تصوير/ زكي اليوسفي

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دعا المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم الحكومة الشرعية اطلاق المناقصات الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي التي لم تعلن منذ العام 2019 م ، نتيجة مغادرة الحكومة عدن بسبب الاوضاع التي شهدتها خلال الفترة الماضية .

واوضح في تصريح لوسائل اعلام " ان المؤسسة تشعر بقلق شديد كون العام الدراسي الجديد سوف يبدا في وقت لم تتمكن المؤسسة من الطباعة جرا تاخر اقرار المناقصات وتاخر الموارد المالية ، لافتا انه تم في وقت سابق اعتماد مبلغ 4 مليار ريال لطباعة الكتاب المدرسي سنويا والتي قد لا تتوافق مع الاسعار المتبعة اليوم نتيجة ارتفاع الدولار امام العملة المحلية .. لافتا ان الحكومة لم تدفع مبلغ 2 مليار ريال مقابل مطبوعات لوزارة التربية وهو الامر الذي يضاعف من كلفة طباعة الكتاب و كذا فيما يتعلق باستيراد المواد الخام بالعملة الصعبة .. مشدد على سرعة الاعلان عن المناقصات لما من شانه عدم التوقف الذي يؤدي الى خسائر ثابتة وفي مقدمتها مرتبات وحوافز العاملين .

وحذر " ان العام الدراسي الجديد 2020 -- 2021 م ، سيواجه شحة كبيرة في الكتاب نتيجة الاوضاع التي تمر بها المؤسسة وفي مقدمتها عدم تسديد المديونية واقرار الموازنات .. مؤكدا بان المؤسسة لم تتلقى اي جهة خارجية وان كل الكتب التي بلغت 10 مليون كتاب بالاضافة الى المطبوعات الاخرى لوزارة التربية كانت بتمويل حكومي .. داعيا الحكومة الى التعامل مع المؤسسة بعقلية تجارية من اجل ضمان العمل والاهتمام بالكتاب المدرسي الذي يمثل اولوية للحكومة مهما كانت الظروف الاقتصادية .