بيان هام عن لقاء قيادة الانتقالي بمقادمة قبائل حضرموت .. النص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت قيادة الانتقالي بمقادمة قبائل حضرموت بيان مهم حول الاوضاع في حضرموت



بسم الله الرحمن الرحيم

بدعوة كريمة من المقدم سالمين الجويد باسلوم والمقدم حسن بن سالم بن الهبيب القرزي والمقدم سالم بخيت البحسني..

التقى مناصب ومقادمة ومشائخ حضرموت بمنطقة العيون يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020م، وتدارسوا وضع حضرموت وتمثيلها في كافة المحافل نتيجة لتعدد الكيانات التي تدّعي تمثيل حضرموت.

و أمام هذه التطلعات والكيانات التي تدّعي تمثيل حضرموت والتي تريد أن تختزل حضرموت في شخوصها أو تمثيلها ، نقول صراحة أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وإن حضرموت وصوتها لن يكون إلا بإجماع أهلها عبر ممثليهم المتعارف عليهم وفق السوالف والعادات المتعارف عليها، و أن الاختيار يجب أن يكون بإجماع هؤلاء الممثلين من مناصب ومقادمة ومشائخ حسب ما دَرج عليها الحضرميون في كافة لقاءاتهم.

_ يؤكد الحاضرون على الآتي:

1- يؤكد المجتمعون بأنهم لن يكونوا إلا مع الإرادة الشعبية لحضرموت التي عبرت عنها مليونية المكلا في 18 يوليو 2020م.

2- أكد المجتمعون أن تمثيل حضرموت يجب أن يمر عبر الأطر والتشكيلات الجامعة لتطلعات شعبنا.

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3- يشكر المجتمعون المجلس الانتقالي الجنوبي على تبنيه حقوق حضرموت التي وردت في مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، ويؤكدون على تبني هذه المخرجات.

4- يؤكد الحاضرون على وحدة حضرموت كوحدة سياسية إدارية جغرافية عسكرية واحدة ، لعمقها التاريخي والثقافي المنحدر من إرث راسخ جذوره في التاريخ.

5- يثمّن الحاضرون تكوين النخبة الحضرمية كذراع عسكري حضرمي يدافع عن حضرموت والجنوب ويؤكدون على تمسكهم بها، ويستهجنون ما يثار عن تكوينها أو تسميتها بالمليشيات، بقصد تهميش دورها الفعّال للحفاظ على الأمن والقضاء على الإرهاب، وتثبيت الاستقرار في ربوع حضرموت، ويطالب الحاضرون إخراج كافة القوات العسكرية من خارج حضرموت، وتمكين النخبة الحضرمية بالمهام العسكرية والأمنية مع دمج المنطقتين العسكريتين في منطقة واحدة.

6- أكد الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل لتصحيح الأوضاع في حضرموت وتوحيد كلمتها.

7- أكد الحاضرون على تفعيل دور الشباب في كافة التشكيلات والتكوينات الحضرمية واعطاءهم الدور الريادي بوصفهم مستقبل حضرموت الزاهر.

8- وفي الأخير يعبّر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لكافة الداعيين لهذا الاجتماع ممثلاً في المقدم سالمين الجويد باسلوم والمقدم حسن بن سالم بن هبيب القرزي والمقدم سالم بخيت البحسني على ما قاموا به في التحضير لعقد الاجتماع، وتم الاتفاق على إقامة اجتماع موسع للسعي لوضع حلول لمشاكل حضرموت عُقب عيد الأضحى المبارك.

حفظ الله حضرموت وأهلها من كل مكروه.

صادر عن مقادمة ومشائخ ومناصب وأعيان وشخصيات اجتماعية

يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020م منطقة العيون