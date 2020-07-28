المليشيا تقصف مساكن ومزارع المواطنين في الجاح بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الحديدة جددت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، قصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

وذكر مصدر محلي، أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومنازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين. Advertisements وأضاف المصدر، إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين بشكل همجي. وتزايدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة، في سعي منها لتفجير الوضع ونسف مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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