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قرى الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

قرى الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

الحديدة - الخليج 365

تعرضت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، اليوم الثلاثاء، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

 

 

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وأفادت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية، في الوقت نفسه فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5.

 

 

وأضافت المصادر، أن الإستهداف تبعة عمليات قنص حوثية على المواطنين المارة في الطرقات، مما سادت حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي.

 

 وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب

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