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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قباطي يتقدم ببرقية عزاء في وفاة الدكتور سالم أحمد علي الوالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسل الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وزير السياحة ببرقية عزاء إلى جميع آل الوالي في وفاة المغفور له الدكتور سالم أحمد علي الوالي.
وقال قباطي في نص الرسالة:
الإخوة الأعزاء الدكتور علي والدكتور عبدالناصر والدكتور عبدالرحمن ومعالي أخي المحامي سالم سلمان الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة،
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نشاطركم الأسى والحزن ونتقدم بصادق المواساة وخالص العزاء لكم ولجميع آل الوالي الكرام بوفاة فقيدكم المغفور له الدكتور سالم أحمد علي الوالي.
ونعم بالله، رحمة الله عليه ويتغشاه المولى العزيز الحكيم برضوانه ويدخله فسيح جناته وينزله منازل الصديقين والصالحين و لأبرار وحسن اولئك رفيقًا ونعم ذلك مقامًا.
أحسن الله عزائكم وصبرًا جميلًا ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا اليه راجعون.
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