جرحى بينهم امرأة برصاص مسلحين في إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 إب - الخليج 365 أصيب عدد من المواطنيين بينهم امرأة برصاص مسلحين في حادثين منفصلين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة مواطنين بينهم إمرأة، أصيبوا بحادثين منفصلين في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب. و أضافت المصادر أن مواطن يدعى "عمار محمد هزام مصالي" 28 عاما، و " فهد علي هزاع " 35 عاما ، و " نبيله علي هزاع " 50 عاما، اصيبوا برصاص مسلحين بمديرية ذي السفال، وسط فلتان أمني تشهده المديرية. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والانتهاكات لحقوق الإنسان ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة

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