مليشيا الحوثي تنهب دار للقران الكريم في إب وتستولي عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

إب - الخليج 365

احتلت مليشيا الحوثي الانقلابية دار لتعليم القران الكريم باحدى مديريات محافظة إب وسط اليمن في ظل استهداف ممنهج لدور القرآن الكريم من قبل مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر ٢٠١٤م.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت دار لتعليم وتحفيظ القران الكريم بقرية ذي اشراق بمديريه السياني جنوب محافظة إب.

وأضافت المصادر أن مليشيا الانقلاب الحوثية نهبت إثنين باصات كبيرة سعة 32 راكب بالإضافة الى نهب 30 ماكينة خياطة تابعة للدار.

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وحولت مليشيا الحوثي دار القران الكريم بمديرية السياني "دار عمر بن عبدالعزيز" والمكون من مبنيين، حولته إلى ثكنة عسكرية لمسلحيها، بعد نهبه واحتلاله وسط غضب واستياء أبناء المديرية.

وقال سكان محليون إن الدار الذي احتلته مليشيا الحوثي تخرج منه المئات من حفاظ القرآن الكريم وكان له دور بارز في إكساب النساء مهارات حرفية ويدوية، حيث كان يدرس فيه مهارات لتأهيل النساء بجانب التطريز والخياطة والنقش وغير ذلك من المهارات التي استفادت منها النساء وعشرات الأسر لتحسين دخلها الشهري.

وفي موضوع آخر، اختطفت مليشيا الحوثي إثنين من المواطنين بحادثين منفصلين ونهبت ما بحوزتهما من أموال وممتلكات شخصية، واقتادتهما إلى سجونها بمدينة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتهاكات لحقوق الإنسان ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة وعمليات قتل وحشية تمارسها المليشيات منذ قرابة ست سنوات والتي بلغت أكثر من خمسة عشر ألف انتهاك وجريمة بحسب تقارير محلية وحقوقية