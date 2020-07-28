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هيئة الأدوية تحذر من أربعة منتجات طبية خطرة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

هيئة الأدوية تحذر من أربعة منتجات طبية خطرة

عدن - الخليج 365

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، من خطورة استخدام أربعة منتجات طبية لمخالفتها المواصفات المطلوبة.

 

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن منتج اسبرت طبي 75، مجهول المصدر، يحتوى علی مادة الميثانول السامة جدا، عند استخدامها خارجيا أو داخليا.

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كما حذرت من المستحضر الصيدلاني استيلساليك اسيد75 (اسبي75)، المصنع لشركة أمير الدين للتجارة والتوكيلات المحدودة بصنعاء، لظهور رائحة نفاذة لحمض الخليك في الاقراص مما جعلها غير مطابقة للمواصفات الفيزيائية للمنتج.

 

وحذرت الهيئة من استخدام منتج صيدلاني باسم "ديسبرسيل" اسبرين 75، والمصنع في المملكة المتحدة ووكيلها همم حضرموت، بسبب ظهور رائحة حمض الخليك في الاقراص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فيما لم يطابق منتج باسم اسبرين هيومن 81، سوري الصنع، لشركة سبأ للادوية والمستلزمات الطبية، للمقاييس وظهور حمض الخليك فيه.

 

وأكدت الهيئة بسحب هذه العينات والمنتجات من الأسواق ومنع استيرادها.

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