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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الأدوية تحذر من أربعة منتجات طبية خطرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، من خطورة استخدام أربعة منتجات طبية لمخالفتها المواصفات المطلوبة.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن منتج اسبرت طبي 75، مجهول المصدر، يحتوى علی مادة الميثانول السامة جدا، عند استخدامها خارجيا أو داخليا.
كما حذرت من المستحضر الصيدلاني استيلساليك اسيد75 (اسبي75)، المصنع لشركة أمير الدين للتجارة والتوكيلات المحدودة بصنعاء، لظهور رائحة نفاذة لحمض الخليك في الاقراص مما جعلها غير مطابقة للمواصفات الفيزيائية للمنتج.
وحذرت الهيئة من استخدام منتج صيدلاني باسم "ديسبرسيل" اسبرين 75، والمصنع في المملكة المتحدة ووكيلها همم حضرموت، بسبب ظهور رائحة حمض الخليك في الاقراص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فيما لم يطابق منتج باسم اسبرين هيومن 81، سوري الصنع، لشركة سبأ للادوية والمستلزمات الطبية، للمقاييس وظهور حمض الخليك فيه.
وأكدت الهيئة بسحب هذه العينات والمنتجات من الأسواق ومنع استيرادها.
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