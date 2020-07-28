الأرصاد يعلن عن النشرة الإنذارية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الانذارية لل24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وكشف المركز عن أمطار وعواصف رعدية شديدة، وأضطراب في البحر.

وقال "هطلت أمطار رعدية في بعض محطات الرصد الجوية وسجلت الكميات التالية : في السدة ( 14.7 ملليمتر ، الكدن (الحديدة) 23.6 ملليمتر وصرفيت (المهرة) 1.4 ملليمتر، سيئون ( حضرموت) 5.6 ملليمتر . كما هطلت أمطار رعدية غزيرة خارج نطاق بعض محطات الرصد الجوي جعلها الله أمطار خير وبركة".

Advertisements

وبحسب المركز، فإنه "ونظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على اجزاء واسعة من بلادنا".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة قد تكون شديدة الغزارة جدا، يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباُ، تشمل السواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوة، ابين، الضالع و البيضاء)، وصحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت) و اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها ونصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب، والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأهاب المركزالوطني للارصاد بكافة الجهات ذات العلاقة بالتفاعل بما يصدره المركز من الانذارات والتحذيرات.

كما حذر ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية في اعالي البحار خاصة في أرخبيل سقطرى ويكون أقل أضطراباً وارتفاعاً للموج في شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.