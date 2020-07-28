قصف حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

وقال مصدر محلي، إن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومنازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون مخلفه حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين بشكل همجي. وتزايدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة في سعي منها لتفجير الوضع ونسف مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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