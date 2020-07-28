شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وحصري لليمن السعيد ينفرد بنشر آخر بنود ماتم التوصل إليه قبل صدور القرارات الجمهورية حول تنفيذ اتفاق الرياض تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر رفيعة المستوى ان قرارات وشكية من المقرر الاعلان عنها خلال الساعات القادمة حول تنفيذ اتفاق الرياض .

المصدر أكد أن المجلس الانتقالي سيعلن اعلانا واضحا وصريحا بالتخلي الكامل عن الادارة الذاتية وكل ما ترتب عليها والالتزام التام بتنفيذ اتفاق الرياض وذلك قبل الدخول في اي ترتيبات سياسية.

Advertisements

مشيرا أنه سيتم بعد ذلك تعيين محافظًا ومديرًا لأمن عدن وسيبدأ فوراً وبإشراف سعودي سحب كافة الأسلحة واخراج كافة قوات المجلس الانتقالي من العاصمة عدن والإبقاء على الأجهزة الأمنية لحفظ الامن في عدن.

وتابع المصدر : سيتم تكليف رئيس الحكومة بالقيام بالتشاور مع كافة المكونات السياسية لتشكيل الحكومة خلال فترة ثلاثون يوما . ولن يتم اعلان الحكومة الا بالانتهاء من تنفيذم كافة البنود الأمنية والعسكرية في عدن وعودة الأوضاع الى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى وذلك بضمانة سعودية كاملة.

وأشار المصدر : سيحصل الانتقالي على أربع حقائب وزارية فقط والحزب الاشتراكي سيتنازل بحقيبته للانتقالي وستقسم باقي الحقائب ( غير السيادية ) على بقية المكونات السياسية.

وختم المصدر بقوله : التزم الانتقالي بالعمل ضمن برنامج الحكومة وعلمها الوطني ودستورها النافذ وتقوم اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض باستئناف عملها.