شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب ’’الفقراء’’ الذي كان يكشف على المرضى ب5دراهم فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرئيسيةخارج الحدود

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وفاة طبيب ’’الفقراء’’ الذي كان يكشف على المرضى ب5دراهم

ذكرت وسائل إعلام مصرية، ليل الاثنين الثلاثاء، أن محمد مشالي المعروف بـوفاة طبيب ’’الفقراء’’ الذي كان يكشف على المرضى ب5دراهم فقط”طبيب الغلابة”، توفي من جراء هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية نقلا عن نجل الطبيب أن الوفاة كانت في المنزل بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

والطبيب الراحل، محمد مشالي، ظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات (5 دراهم) وهو ثمن كشف غير مسبوق .

وكان الطبيب الراحل يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان، حتى ذاع صيته بأنه “طبيب الغلابة