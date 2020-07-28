شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس هادي يعلن عن مرحلة جديدة في اليمن تحتاج الى صدق النية ومصداقية العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المستشار الرئاسي، عبدالملك المخلافي، الاثنين، إن تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيل حكومة فاعلة، سيخلق مرحلة جديدة في اليمن تحتاج الى صدق النية ومصداقية العمل.

وأضاف المخلافي في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" إن "تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة سيخلق مرحلة جديدة من الشراكة والثقة والفعالية في مختلف المجالات بين الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تتناسب مع حجم التضحيات المشتركة التي قدمت وتحقق الأهداف المرسومة، وتبني مستقبل واعد".

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وأشار المخلافي إلى أن "اليمن بحاجة الى تعاون كل أبنائه، من أجل تجاوز المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات وتحقيق الامن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوحيد الجهود من أجل استعادة الدولة والسلام".

وأكد المخلافي أن "الشراكة بين الاحزاب والمكونات السياسية في اليمن، بما ذلك المجلس الانتقالي الذي سيبدأ بالتشاور في تشكيل الحكومة، وصولا الى تشكيلها والمشاركة فيها وعملها سيعزز عمل الشرعية ويوحد جهودها ويعيد تقديمها للعالم بما يخدم مسيرة استعادة الدولة ويتناسب مع حجم التضحيات التي قدمت".

واعتبر المخلافي أن "الحرص الذي أبداه الرئيس هادي رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب وتوحيد القوى الداعمة للشرعية والتحرير واستعادة الدولة والتعاون الذي أبداه الجميع وجهود ودعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يجب ان تكون ثمرته المرجوة، مرحلة جديدة من التعاون ومغادرة أساليب الماضي".