شكرا لبحثكم عن خبر وفد الانتقالي في الرياض يتلقى دعم قيادات الداخل .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، لجميع الخطوات التي يتخذها وفده المفاوض في العاصمة السعودية الرياض برئاسة عيدروس الزبيدي.

وتوصلت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الاحد الماضي، إلى اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، تضمن تكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا أمن للمحافظة.

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وشددت "أمانة الانتقالي" في اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، على أهمية البحث عن حلول ومعالجات مستدامة لمشكلات المياه والكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) وبقية محافظات الجنوب وفقاً لدراسات علمية ومنهجية وضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية.

واتهمت "أمانة الانتقالي" حكومة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بـ"الفساد" وسحب مبالغ كبيرة من البنك المركزي اليمني في عدن لصالح مرتبات موظفيها في الخارج في ظل إيقاف صرف مرتبات العسكريين الجنوبيين.